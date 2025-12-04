Mundo

Satena suspendió vuelos a Venezuela «por medidas de seguridad»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
Foto: cortesía

Satena, aerolínea bandera de Colombia, suspendió este jueves sus vuelos hacia Venezuela alegando razones de seguridad, luego de que varias compañías aéreas cancelaron las frecuencias hacia el país.

La aerolínea publicó un comunicado en el que aclaró que la suspensión de vuelos es temporal. «Esta medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves», dijo Satena.

«Estas condiciones, ajenas a la operación, representan un riesgo operacional que exigen adoptar medidas preventivas y responsables, mientras se confirma la estabilidad y confiabilidad de estos servicios en la región», agregó.

Satena aseguró que busca cumplir las «mejores prácticas de seguridad aérea y seguir los lineamientos de las autoridades». En ese sentido, optó por suspender los vuelos para «proteger a sus pasajeros, tripulación y operación», añadió.

PASAJEROS DE SATENA

La aerolínea afirmó que los pasajeros con boletos programados podrán solicitar la «devolución total del valor del tiquete». Recomiendan contactarse por la página web de la aerolínea o sus números telefónicos.

«Satena agradece la comprensión de sus usuarios y reafirma que la seguridad operacional es y seguirá siendo su principio rector», acotó Satena, que cuenta con rutas hacia las ciudades de Valencia, en el estado Carabobo, y Maracaibo, en Zulia.

Al igual que otras compañías aéreas, Satena afirmó que restablecerá las operaciones Venezuela cuanto antes. Sin embargo, espera que primero las «autoridades internacionales certifiquen condiciones plenamente seguras para la navegación».

Comunicado de Satena

Pocas horas antes del anuncio de Satena, las aerolíneas Copa Airlines y Wingo también suspendieron temporalmente sus vuelos a Venezuela. La misma medida tomó Plus Ultra, mientras que Laser canceló la frecuencia entre Caracas y Madrid, en España.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las aerolíneas internacionales Iberia, TAP Portugal, Air Europa, Avianca, Latam Airlines, Turkish Airlines, Gol Linhas Aéreas, Copa, Wingo y Satena suspendieron sus rutas hacia Venezuela.

