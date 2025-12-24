Tenía relaciones dentro de un carro y lo que le hizo a un hombre que se asomó por la ventana dejó a todos en shock

Un hombre recibió un disparo en la cadera luego de asomarse por la ventana de un carro donde su pareja estaba teniendo relaciones sexuales con otro sujeto en Mar de Plata, Argentina.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando el hombre y la mujer que iban en el vehículo se detuvieron para tener relaciones sexuales. No obstante, todo se complicó cuando un hombre, quien sería pareja de la mujer adentro del vehículo, se acercó de manera inesperada y se asomó por una de las ventanas.

Medios locales informaron que este hombre la “estaba custodiando”. Su acercamiento desató una discusión y un forcejeo entre los dos hombres.

Posteriormente, la mujer bajó del vehículo, momento en el cual el conductor sacó una arma y disparó al individuo que se había asomado para luego darse a la fuga. Hasta el momento permanece prófugo aunque está plenamente identificado. Organismos de seguridad señalaron que tiene procesos penales por hechos como encubrimiento, robo y tentativa de robo, con registros desde el año 2020.

Con respecto a la víctima, lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario cercano donde recibió la atención médica necesaria, reseñó el medio Todo Noticias.

Además, los organismos de seguridad también indicaron que la mujer registra antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

La Fiscalía levantó cargos al prófugo por abuso de armas y lesiones. Finalmente, anunciaron que sigue la investigación y están revisando las cámaras de seguridad cercanas al lugar.