Detuvieron a mayordomo del palacio presidencial de Francia, robó una vajilla de Macron y la vendió en Internet

Un mayordomo del Palacio del Elíseo en Francia quedó privado de libertad luego de que lo acusaran de robar durante al menos dos años unas 100 piezas de la vajilla utilizada en las cenas de Estado del presidente Emmanuel Macron y luego venderlas por internet.

De acuerdo con la investigación, este hombre usaba una plataforma llamada Vinted para vender estas vajillas. Dentro del palacio, este mayordomo tenía la tarea de preparar las mesas y gestionar la vajilla en las recepciones oficiales encabezadas por Macron. Por lo cual, según medios franceses, aprovechó esta posición para acceder a los almacenes y a los sistemas de inventario para retirar progresivamente platos, tazas y otros artículos antes usados por el mandatario.

El mayordomo respondería al nombre de Thomas M, quien falsificó los registros internos tras las recepciones oficiales para ocultar la desaparición de las piezas, una maniobra que le permitió actuar durante meses sin que lo descubrieran.

No obstante, con el pasar de los meses, los responsables del servicio de mesa del Elíseo notaron que las piezas desaparecían constantemente. Al no tener una explicación, un grupo de empleados realizó la denuncia formal ante la gendarmería.

Los investigadores no tardaron en descubrir que varias de las piezas robadas estaban a la venta en Vinted, una plataforma popular para la compraventa de artículos de segunda mano.

Asimismo, descubrieron que detrás de esta trama no estaba solo el mayordomo, sino otras dos personas. Entre los señalados está un coleccionista de Versalles, Ghislain M., que habría adquirido parte de las piezas y que, según la prensa francesa, trabajaba desde noviembre de 2023 como vigilante de seguridad en el Museo del Louvre.

Mientras tanto, el tercer detenido es un anticuario propietario de una empresa especializada en subastas en línea.

Según el medio Le Parisien, los tres acusados confesaron su implicación en la trama. Ante estos testimonios un juez les dio libertad bajo control judicial, con prohibición de comunicarse entre ellos, de participar en subastas y de ejercer actividades profesionales relacionadas con el sector hasta la celebración del juicio.