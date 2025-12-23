Detuvieron a mayordomo del palacio presidencial de Francia, robó una vajilla de Macron y la vendió en Internet

Un mayordomo del Palacio del Elíseo en Francia quedó privado de libertad luego de que lo acusaran de robar durante al menos dos años unas 100 piezas de la vajilla utilizada en las cenas de Estado del presidente Emmanuel Macron y luego venderlas por internet.
De acuerdo con la investigación, este hombre usaba una plataforma llamada Vinted para vender estas vajillas. Dentro del palacio, este mayordomo tenía la tarea de preparar las mesas y gestionar la vajilla en las recepciones oficiales encabezadas por Macron. Por lo cual, según medios franceses, aprovechó esta posición para acceder a los almacenes y a los sistemas de inventario para retirar progresivamente platos, tazas y otros artículos antes usados por el mandatario.
El mayordomo respondería al nombre de Thomas M, quien falsificó los registros internos tras las recepciones oficiales para ocultar la desaparición de las piezas, una maniobra que le permitió actuar durante meses sin que lo descubrieran.
No obstante, con el pasar de los meses, los responsables del servicio de mesa del Elíseo notaron que las piezas desaparecían constantemente. Al no tener una explicación, un grupo de empleados realizó la denuncia formal ante la gendarmería.
Los investigadores no tardaron en descubrir que varias de las piezas robadas estaban a la venta en Vinted, una plataforma popular para la compraventa de artículos de segunda mano.
Asimismo, descubrieron que detrás de esta trama no estaba solo el mayordomo, sino otras dos personas. Entre los señalados está un coleccionista de Versalles, Ghislain M., que habría adquirido parte de las piezas y que, según la prensa francesa, trabajaba desde noviembre de 2023 como vigilante de seguridad en el Museo del Louvre.
Mientras tanto, el tercer detenido es un anticuario propietario de una empresa especializada en subastas en línea.
Según el medio Le Parisien, los tres acusados confesaron su implicación en la trama. Ante estos testimonios un juez les dio libertad bajo control judicial, con prohibición de comunicarse entre ellos, de participar en subastas y de ejercer actividades profesionales relacionadas con el sector hasta la celebración del juicio.
¿QUÉ SE ROBARON DEL PALACIO?
Las piezas sustraídas pertenecen a la histórica Manufacture nationale de Sèvres, fundada en el siglo XVIII bajo el reinado de Luis XV. Las vajillas forman parte del patrimonio nacional y algunas de ellas se destinan al uso institucional en el Palacio del Elíseo, donde están reservadas para las grandes recepciones oficiales.
Los investigadores calculan que el conjunto de objetos sustraídos tendría un valor de entre 15.000 y 40.000 euros. Hasta el momento han podido recuperar copas de champán, pequeñas esculturas y recipientes metálicos procedentes del palacio.
Los investigadores señalaron que recuperaron la mayor parte de los objetos robados. Asimismo, revelaron que ninguno de los implicados trabaja ya ni en el Elíseo ni en el Louvre.
Los tres detenidos serán juzgados en febrero por un delito de robo de bienes culturales clasificados como patrimonio nacional y por complicidad en la gestión de bienes robados, infracciones castigadas en Francia con penas de hasta diez años de prisión y multas que pueden alcanzar los 150.000 euros.