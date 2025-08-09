Se detuvieron en un mirador para sostener relaciones dentro de un carro, pero el desenlace fue fatal

Una pareja tuvo un desenlace fatal en el estado de Espírito Santo, Brasil, después de que cayeran 400 metros por un acantilado en un carro en el que estaban sosteniendo relaciones sexuales, por lo que al momento del hallazgo los encontraron sin ropa.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes pasado en Venda Nova do Imigrante, en la región serrana de Espírito Santo. Este punto es conocido por su vista panorámica y los amantes del vuelo libre.

De acuerdo con las autoridades locales, la pareja había ido antes a una fiesta en un municipio vecino. Al volver, se detuvieron en el mirado con el fin de buscar intimidad y sostener relaciones dentro del carro, pero el desenlace fue fatal.

Las víctimas quedaron identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42.

De acuerdo con la policía, los cuerpos de la pareja estaban desnudos y fuera del vehículo al momento del hallazgo. Los peritos forenses sopesan que salieron despedidos del vehículo tras impactar contra una primera roca. El hermano de Marcone afirmó que la pareja había tenido una cita esa noche.

Un vecino fue el que avisó a las autoridades sobre el hecho. Aseguró que escuchó un ruido cerca de las 2:20 am, pero no pudo observar nada dada la oscuridad de la zona.

¿CÓMO OCURRIÓ LA CAÍDA DEL CARRO?

De acuerdo con lo reseñado por TN, el automóvil habría estado estacionado al borde del acantilado. Por razones que todavía se investigan, el vehículo se desplazó y cayó al vacío, recorriendo así una distancia de casi 400 metros hasta estamparse contra el suelo.

Los cuerpos de la pareja los trasladaron a la morgue de Venda Nova do Imigrante para la respectiva autopsia y su posterior entrega a los familiares

Se conoció que Machado Ribeiro trabajaba en una panadería y era madre de dos hijos, un niño y una niña, producto de una relación anterior. Llevaba seis meses saliendo con Marcone, quien era maquinista.