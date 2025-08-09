Indignante caso en México: No pudo pagar una deuda de poco más de $50 y su pequeño hijo terminó muerto

Un terrible caso tiene indignada a la sociedad mexicana luego de que un niño, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado muerto, por una deuda de la madre que ascendía a los mil pesos, equivalente a unos 53 dólares.

Al menor lo encontraron sin vida y en un avanzado grado de descomposición, funcionarios de la policía municipal. El terrible hallazgo se produjo en la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes-La Paz, al oriente del Estado de México (Edomex).

Se determinó que los acreedores secuestraron al niño, como garantía, para obligar a la mujer a liquidar la deuda, según reseñó Infobae.

El cadáver del menor, identificado como Fernando, se encontró dentro de un costal que se estaba en un cuarto del inmueble al que lo habían trasladado los secuestradores.

TRÁGICO DESENLACE

Según investigaciones, el pasado 28 de julio los acreedores se presentaron al domicilio en el que vivía Fernando con su madre para cobrarle lo adeudado; sin embargo, la madre del menor les dijo que no contaba con la cantidad de dinero para pagarles, por lo que decidieron llevarse al niño con ellos como garantía.

Le advirtieron que se lo devolverían cuando liquidara el dinero que les debía. Aunque la madre de Fernando acudió en varias ocasiones al domicilio en el que tenían secuestrado a su hijo, pero al no llevar los mil pesos del adeudo, no le entregaban al menor.

Después de varios intentos por recuperar a su hijo, la mujer decidió acudir con las autoridades. La madre del menor solicitó ayuda de los policías municipales para poder recuperarlo.

Debido a ello, los uniformados ingresaron al domicilio en el que se encontraba secuestrado el niño, en la colonia Ejidal El Pino, pero al entrar, notaron un olor pestilente que se percibía en todo el inmueble.

Tras revisar el lugar, encontraron el cuerpo del menor dentro de un costal. El cadáver de Fernando se encontraba en descomposición, lo que revela que tenía varios días sin vida.

El ayuntamiento de Los Reyes lamentó el deceso del menor y dio a conocer que le han brindado ayuda a la madre y acompañamiento por el momento que pasa.