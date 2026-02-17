Se derrumbó el «Arco de los Enamorados» en pleno San Valentín, era uno de los atractivos más famosos de Italia

La región de Apulia en el sur de Italia se quedó durante este San Valentín sin el famoso «Arco de los Enamorados» de Torre Sant’Andrea, uno de sus principales atractivos naturales.

El arco estaba formado por roca caliza. Según expertos, el colapso ocurrió por una combinación de violentas tormentas, marejadas ciclónicas y lluvias ocurridas en los últimos días.

Este arco se había convertido en un popular destino romántico en la región, y atraía a miles de parejas cada año. La estructura se formó por la acción erosiva del viento y el mar durante siglos y se encontraba frente a la playa principal de Torre Sant’Andrea en Melendugno.

El colapso habría ocurrido en la madrugada, por lo que los caminantes que salieron a recorrer el sitio a primera hora fueron los primeros en reportar lo ocurrido.

El alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino, lamentó lo ocurrido. «Ha desaparecido uno de los atractivos turísticos más famosos de nuestro litoral y de toda Italia».

En este lugar se celebraron múltiples matrimonios, fotografías de parejas y campañas publicitarias. Por lo cual, el concejal de Turismo, Francesco Stella, definió el suceso como «un funeral».

Christian Mulder, profesor de ecología y emergencia climática consultado por The Guardian, explicó que «los mares más cálidos están sobrecargando la atmósfera y alimentando fenómenos extremos».

Además, los ciclones vistos en los últimos años aceleraron el deterioro de las costas y la destrucción de infraestructuras en el sur de Italia.

La leyenda local vinculaba el arco con la promesa de amor eterno. Se decía que las parejas que se besaban bajo el arco recibían un amor que duraba para siempre. Durante décadas, este mito atrajo a miles de enamorados.