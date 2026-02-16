Tragedia en Brasil: Se hundió una embarcación con 80 pasajeros, hubo dos muertos y siete desaparecidos

Dos personas murieron y otras siete están desaparecidas luego de que una embarcación con aproximadamente 80 personas a bordo se hundiera en el río Amazonas, en Brasil.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver a los pasajeros a la deriva tras el accidente. Las causas del naufragio aún se investigan.

En un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de Amazonas (SES-AM) confirmó el fallecimiento de una niña de 3 años, identificada como Samila de Souza. Según la secretaría, la víctima ingresó sin signos vitales al Servicio de Urgencias Pediátricas de la Zona Este, unidad del Complejo Hospitalario del Este (CHL).

A la segunda víctima la identificaron como Lara Bianca, de 22 años. «Lara lo era todo para mí. Todo estaba planeado con ella, pero ya no está», dijo el padre de la joven, Wanderlei Lopes.

Según el Cuerpo de Bomberos Militares de Amazonas, 71 personas fueron rescatadas con vida. La embarcación fue localizada a unos 50 metros de profundidad, por lo que se sospecha que aún debe haber cuerpos adentro.

🇧🇷 | Tragedia en la Amazonía brasileña: lancha con unos 80 pasajeros se hunde cerca de Manaos y deja 2 muertos y 7 desaparecidos pic.twitter.com/IzFlsD9Qq5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 16, 2026

Según el comandante de los bomberos especializados, coronel Elliton, los rescatados no presentaban lesiones graves.

Aproximadamente 25 bomberos, tres embarcaciones y ocho vehículos del departamento de bomberos. Además de una embarcación policial y una ambulancia del SAMU, fueron enviados para ayudar en el rescate de las víctimas.

La Armada informó que un equipo está en el lugar y que una aeronave del 1er Escuadrón de Helicópteros de Propósito General del Noroeste sobrevoló el área para localizar y rescatar a los pasajeros y realizar una investigación inicial del accidente.