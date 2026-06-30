Puerto Rico coordina traslado de pacientes desde Venezuela para atención médica especializada tras terremotos

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, anunció este martes, 30 de junio, que mantiene un proceso de coordinación para evaluar cada caso, en relación con el posible traslado desde Venezuela de pacientes que requieran atención médica especializada tras los terremotos registrados el pasado miércoles.

Ramos explicó que desde hace varios días están en comunicación oficial y continua con el Ejército de Estados Unidos, entidad que impartió las instrucciones operacionales para el posible traslado de pacientes desde Venezuela hacia Puerto Rico.

LEA TAMBIÉN: CANADÁ CREA FONDO PARA DUPLICAR LAS DONACIONES DESTINADAS A LOS AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

«Hemos coordinado directamente con el Ejército de EE.UU. para asegurar que cada transferencia, de darse, se realice bajo criterios médicos claros, protocolos estrictos de control, documentación completa y con la autorización previa del Departamento de Salud y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)», detalló.

Como parte del procedimiento establecido, cada hospital venezolano deberá completar y presentar una plantilla clínica estandarizada. Esta será compartida con la base del Ejército de EEUU.

Esa información será remitida a la Sala de Emergencias del Centro Médico de Puerto Rico para su evaluación individualizada. Así se determinará, conforme a la disponibilidad de recursos especializados en cada momento, los servicios que el paciente pudiera requerir.

Únicamente tras la aceptación formal por parte de ASEM corresponderá al Ejército ejecutar el traslado hasta Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EEUU.

Por su parte, el director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, indicó que el Centro Médico mantiene protocolos clínicos actualizados para la evaluación y manejo de este tipo de casos.

«Constantemente realizamos simulacros ante posibles emergencias, tanto locales como internacionales, y esa preparación nos permite responder de manera ordenada», dijo Colón, quien recordó que ya atendieron situaciones similares de referido internacional tras el paso del huracán Irma por las Islas Vírgenes en 2017.

ÚLTIMO BALANCE OFICIAL TRAS TERREMOTOS VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.

Con información de EFE