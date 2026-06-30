Canadá crea fondo para duplicar las donaciones destinadas a los afectados por los terremotos en Venezuela

Canadá anunció este martes, 30 de junio, la creación de un fondo de contrapartida para igualar las donaciones de particulares destinadas a la respuesta humanitaria en Venezuela, tras los terremotos registrados el pasado miércoles.

El secretario de Estado de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, informó en un comunicado que Ottawa igualará las contribuciones realizadas a la Cruz Roja Canadiense y organización Humanitarian Coalition entre el 25 de junio y el 14 de julio, hasta un máximo de 4 millones de dólares canadienses (2,8 millones de dólares estadounidenses o 2,5 millones de euros).

El Gobierno canadiense señaló que los fondos servirán para apoyar la entrega de ayuda vital, incluidos servicios de salud de emergencia, refugio, agua, saneamiento e higiene, además de otros servicios esenciales para las comunidades afectadas.

La nueva medida se suma a los cinco millones de dólares canadienses en ayuda humanitaria anunciados el pasado 25 de junio por Sarai y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, lo que eleva a nueve millones de dólares canadienses el total de la asistencia comprometida para responder a la emergencia.

De esa primera partida, dos millones fueron asignados al Programa Mundial de Alimentos, otros dos millones a la Organización Panamericana de la Salud y un millón al Comité Internacional de Rescate.

Canadá indicó también que, en colaboración con la Cruz Roja Canadiense, ya contribuyó a entregar sobre el terreno más de 5.700 artículos de emergencia. Entre ellos mantas, mosquiteras, utensilios de cocina, lonas y bidones, además de apoyar el despliegue de servicios sanitarios de emergencia y suministros médicos.

Sarai afirmó que cada día se conoce con mayor claridad «la inmensidad de las necesidades» de los afectados. Es por ello, que Canadá igualará las aportaciones de los ciudadanos que apoyen a las organizaciones humanitarias.

Señaló Anand que las necesidades en Venezuela son «inmensas». Aseguró que Canadá seguirá trabajando con sus socios para apoyar las labores de ayuda y recuperación.

El Gobierno canadiense no ha indicado que esté en contacto directo con las autoridades venezolanas para coordinar el envío de ayuda humanitaria.

Canadá retiró en 2017 a su embajador en Venezuela y en 2019 Ottawa se negó a reconocer a Nicolás Maduro. Por tanto, se suspendieron las operaciones de su embajada en Caracas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó la semana pasada que Canadá se encuentra en desventaja cuando no tiene embajadas ni personal sobre el terreno en países donde hay ciudadanos canadienses. Y más, donde se producen emergencias humanitarias.

ÚLTIMO BALANCE OFICIAL EN VENEZUELA

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.

Con información de EFE