Presidente de Panamá se reunió con delegación venezolana que brinda asistencia técnica tras terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió este jueves con la delegación venezolana que viajó al país para brindar asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado 9 de octubre.

Así lo informó el Ministerio de Comunicación e Información al revelar detalles sobre la reunión.

«El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió en la ciudad de Panamá a una delegación técnica de especialistas venezolanos, encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés», comentó el organismo.

Esta comisión especializada viajó con el propósito de brindar apoyo institucional y solidaridad al pueblo panameño. «Durante los encuentros de trabajo, los expertos venezolanos aportan asistencia técnica de alto nivel y comparten su amplia experiencia en la evaluación de riesgo, contención de daños y recuperación de infraestructuras críticas», añadió el ministerio.

Incluso los especialistas venezolanos realizaron una inspección de la estructura de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores Palacio Bolívar, anteriormente Convento San Francisco, donde se celebró el Congreso de Anfictiónico de Panamá y residen documentos originales de hace 200 años.

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DELEGACIÓN VENEZOLANA EN PANAMÁ

La delegación de expertos venezolanos fue recibida por la vicepresidenta de Infraestructura de Educación de Panamá, Delia Mercedes Herrera.

«Le damos la bienvenida a Panamá a ustedes, gracias por todo el apoyo que nos van a brindar. La experiencia que ellos han vivido para nosotros será de mucha ayuda», expresó Herrera durante la recepción.

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Por su parte, Mulino agradeció al gobierno de Venezuela el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura.

«Será de gran ayuda», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.