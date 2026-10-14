Alcalde aseguró que congresistas de EEUU quieren colaborar con la recuperación de Chacao tras los terremotos

El municipio Chacao, estado Miranda, fue uno de los más afectados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. A más de tres meses de la tragedia, Estados Unidos estaría dispuesto a colaborar con la recuperación.

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, se encuentra en Washington D.C., capital de Estados Unidos, en el marco de una visita oficial. En sus redes sociales compartió un video grabado desde el interior del Congreso.

«Estuve en el Congreso de los Estados Unidos, presentando personalmente cartas de agradecimiento a quienes estuvieron recientemente en Chacao», dijo Duque en la descripción de la publicación.

Según explicó el propio alcalde, un grupo de congresistas conoció «de primera mano la realidad» de Chacao tras los terremotos. «Expresaron su disposición a apoyarnos», aseguró Duque.

«DILIGENCIAS» POR CHACAO

Duque aseguró que continuarán las visitas a distintas instituciones para «gestionar soluciones y sumar voluntades en beneficio de nuestra gente». Así pues, espera concretar el apoyo ofrecido desde el Congreso.

«Todas las diligencias que podamos hacer para garantizar que nuestros vecinos puedan regresar lo más rápido posible a sus casas con dignidad las vamos a seguir haciendo», concluyó Duque.

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El mandatario municipal recordó que hace un mes y medio una delegación estadounidense visitó Chacao. Además del encargado de Negocios, John Barrett, una representación del Congreso estuvo presente en su despacho en la Alcaldía.

Chacao fue una de las entidades más afectadas por el doble terremoto, en donde varios edificios colapsaron y decenas de vecinos murieron. Según el último reporte, 6.500 personas fallecieron a nivel nacional, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos.