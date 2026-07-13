«Prefiero comer mier…»: El tenso momento que se vivió en pleno programa de televisión española, periodista salió llorando del estudio

La periodista y colaboradora, Marta Gómez Montero, abandonó entre lágrimas el estudio del programa ‘Malas Lenguas’ del canal español RTVE el pasado sábado, luego de acusar al presentador Jesús Cintora de «humillaciones» en su contra.

La tensión estalló en pleno directo cuando el presentador le dio paso en la emisión y ella reaccionó de inmediato de forma tajante. «No voy a contestar Jesús», empezó diciendo la periodista ante la sorpresa del público.

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Gómez Montero continuó su reproche visiblemente afectada y sin poder contener el llanto ante las cámaras del programa. «No me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos», afirmó entre lágrimas la colaboradora mientras el presentador la observaba incrédulo.

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Antes de marcharse definitivamente del estudio, la periodista lanzó una última alusión cultural basándose en la famosa obra literaria ‘El coronel no tiene quien le escriba’. «Ella, la mujer, le pregunta al final: ‘¿Qué vamos a comer?. ‘Mier…’, dice el protagonista. Pues yo, Cintora, prefiero comer mier…'», sentenció Marta Gómez Montero

Acto seguido, recogió todas sus notas de la mesa y abandonó las instalaciones ante la mirada de Jesús Cintora. El presentador reaccionó al instante preguntándole directamente qué le pasaba y zanjó la inesperada situación asegurando ante la audiencia un escueto «ella sabrá».

Cintora y el resto de los colaboradores decidieron retomar la tertulia habitual inmediatamente después de vivir este tenso incidente. «Esto no es plato de buen gusto para ninguno de los que estamos aquí. Por mantener el ritmo de esto», manifestó la periodista Esther Palomera para reconducir el debate hacia el tema anterior.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES TRAS ESCÁNDALO EN MALAS LENGUAS

Las redes sociales comentaron masivamente el abandono durante todo el domingo, lo que motivó las disculpas públicas del presentador de Malas Lenguas. Jesús Cintora insistió en que el formato mantiene las puertas abiertas y que en el espacio «hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones».

El comunicador decidió extender su arrepentimiento al entorno digital tras haber hablado primero con la periodista. «Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas», relató Cintora, recordando que ya se había disculpado en directo.

Incluso, el propio presidente de RTVE, José Pablo López, se sumó a estas palabras de apoyo y pidió perdón a la periodista en X (Twitter). «No bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público», manifestó.

López alabó el perfil de la colaboradora y le garantizó su continuidad en la corporación mediante un mensaje de reconocimiento profesional. «Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados», concluyó el presidente.