«Parecía destrozado»: Los detalles de la detención del expríncipe Andrés y de la requisa a su residencia

El arresto del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor sigue dando mucho de qué hablar y, tras ser puesto en libertad, trascendieron detalles sobre su experiencia en una comisaría del condado de Norfolk, cerca de Londres.

De acuerdo al diario británico The Sun, Andrés fue tratado como «sospechoso de un delito común». En ese sentido, pasó por procedimientos habituales, como la lectura de sus derechos, toma de huellas dactilares y una fotografía para las dependencias policiales.

Andrés resultó detenido cerca de las 8 de la mañana en su residencia de Wood Farm, situada en el complejo de Sandringham House. El expríncipe fue acusado de «mala conducta en un cargo público» por, aparentemente, compartir información confidencial con el fallecido abusador sexual infantil Jeffrey Epstein.

Cuando los agentes tocaron la puerta de su domicilio, le informaron que estaba detenido, pero permitieron que se preparara. Oficiales siguieron a Andrés hacia el interior de la vivienda para requisar armarios y cajones de la vivienda.

ANDRÉS EN LA COMISARÍA

El expríncipe fue trasladado en la parte trasera de una camioneta policial e ingresó a las 8:45 de la mañana a la comisaría de Aylsham. Cabe destacar que Andrés no fue esposado durante el arresto, algo que ha generado críticas por posible trato preferente.

Posteriormente, Andrés pasó por una evaluación de sus condiciones físicas y mentales, un procedimiento que fue supervisado por un sargento de custodia. También le tomaron una muestra de saliva para recolectar su ADN.

Andrés fue interrogado por las autoridades, aunque no han trascendido detalles sobre esta conversación. También se le permitió realizar una llamada telefónica con la que se comunicó con su equipo legal. Se desconoce si estuvo en una celda.

Tras pasar unas 11 horas detenido, Andrés fue puesto en libertad mientras avanzan las investigaciones. «Parecía un hombre destrozado cuando se lo llevaron», afirmó una fuente.

Sin embargo, el proceso contra Andrés apenas está comenzando. No habían pasado ni 24 horas desde su arresto cuando, este viernes, oficiales registraron por segunda vez la mansión Royal Lodge, en donde vivió por más de dos décadas.