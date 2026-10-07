Por esta razón, los familiares de Pablo Escobar se fueron a una guerra judicial

El nombre del narcotraficante Pablo Escobar, líder del extinto Cartel de Medellín, sigue dando de qué hablar. A más de tres décadas de su muerte, permanecen los conflictos y peleas entre sus familiares y herederos.

Escobar obtuvo miles de millones de dólares en ganancias, contando con cientos de propiedades en su haber. Sin embargo, fue una Chevrolet Silverado roja la que inició un conflicto en el que tuvo que intervenir hasta la justicia colombiana.

La disputa se desató entre Roberto Escobar Gaviria, conocido como El Osito y hermano del narcotraficante colombiano, y su hijo, Nicolás Escobar Urquijo (sobrino de Pablo Escobar), alias Máximo Tecra Rossi.

La camioneta estuvo expuesta durante años en la Casa Museo Pablo Escobar, administrada por su hermano. No obstante, fue llevada a casa de Roberto luego de una extinción de dominio al enorme espacio que ocupaba el mencionado museo.

LA CAMIONETA DE ESCOBAR

Mientras que avanzaba un proceso judicial entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el hermano del narcotraficante por el terreno de la Casa Museo, se desató la disputa con Nicolás Escobar Urquijo por la propiedad de la camioneta, que formaba parte de una colección de vehículos.

En medio de este proceso, un grupo de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia y el propio Nicolás Escobar llegaron el 17 de septiembre a la casa de Roberto para reclamar el vehículo, tras la decisión de un juez.

Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre las razones que llevaron a entregar la camioneta a Nicolás Escobar. Tan solo trascendió que un procedimiento legal reconoció su derecho a disponer del vehículo.

Igualmente, la historia podría estar lejos de terminar, puesto que la Casa Museo podría apelar ante tribunales la decisión y cuestionar la propiedad del vehículo o el procedimiento utilizado para retirarlo.

Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes y terroristas más buscados y prolíficos de la historia. Tras su muerte en un operativo policial en 1993, su nombre sigue formando parte de la cultural popular y, tres décadas después, todavía protagoniza noticias.