COLOMBIA: Terminó con su novia en ‘buenos términos’, pero la nueva pareja al verlos juntos, desató su furia

Un barrio de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, fue escenario del homicidio de un joven de 19 años, llamado Sergio Isaac Barros Medina, quien habría muerto en manos del nuevo novio de su expareja.

Los hechos se dieron cerca de las 8:50 de la noche del lunes en el barrio Ciudadela 20 de Julio. De acuerdo a medios colombianos, Barros fue a visitar a su expareja, luego de que quedaran en aparentes buenos términos tras su ruptura.

Sin embargo, lo que no esperaba Barros es que poco después iba a llegar el nuevo novio, quien sería un menor de edad. Todo escaló con el paso de los minutos y se desató una severa discusión en la vivienda.

En cuestión de segundos, el otro joven habría tomado un arma blanca y atacó a Barros, quien presentó una severa herida en la zona de clavícula. La víctima quedó tendida en el suelo por varios minutos.

BARROS MURIÓ EN EL HOSPITAL

Vecinos de la zona se percataron de la reyerta y auxiliaron a Barros. Ante la gravedad de su lesión, el joven fue trasladado de emergencia hasta el hospital Camino Ciudadela 20 de Julio, pero murió minutos después de su ingreso.

El victimario habría huido de la escena del crimen tras apuñalar a Barros y se desconoce su paradero. Mientras tanto, comenzaba a circular la incertidumbre en este populoso barrio barranquillero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LATAM TENDRÁ VUELO DIRECTO DESDE CHILE A CARACAS, ESTA ES LA FECHA EN LA COMENZARÁ A OPERAR

Las autoridades locales avanzan en las investigaciones para determinar la cadena de eventos que llevó al homicidio de Barros. Además, buscan dar con el paradero del victimario y establecer las responsabilidades del caso.