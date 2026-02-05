Popular influencer fue brutalmente asesinada por la exnovia de su novio, todo sucedió a las afueras de un bar

María Luiza Costa da Silva, una influencer brasileña de 18 años conocida en redes sociales como Malu Costantine, fue brutalmente asesinada a finales de enero cuando salía de un bar en la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil.

Los hechos se remontan hasta el 31 de enero, cuando María y su novio, Gabryel Nascimento da Silva, de 27 años, estaban en un evento previo al carnaval. Al salir del bar, se cruzaron con Kallyne Santos da Silva, exnovia del joven.

De acuerdo a un informe de la Policía Militar de Brasil, se desató una severa discusión a las afueras del bar. En medio del caos, la exnovia habría sacado un cuchillo y apuñaló en repetidas ocasiones a María.

Gabryel Nascimento aseguró que intentó defender a María, pero también resultó herido en el muslo. La brutal agresión concluyó cuando el joven tomó el cuchillo y apuñaló a Kallyne en el abdomen.

MUERTE DE MARÍA

Varios testigos presenciaron la brutal agresión. Uno de ellos trasladó a María y Gabryel hasta un centro de salud cercano. Sin embargo, la influencer falleció cuando el personal médico comenzó a atender sus graves lesiones.

Las autoridades afirmaron que la agresora huyó del lugar, pero fue localizada por la policía unas horas después en una sala de emergencias. Luego fue internada a otro hospital y quedó bajo custodia sin fianza.

La Policía Militar investiga el caso como un presunto homicidio, aunque todavía no han presentado cargos oficialmente contra la sospechosa. Mientras tanto, los seres queridos de María exigen que se haga justicia.

María destacó en redes sociales como creadora de contenido y llegó a construir una comunidad con casi 30.000 seguidores en Instagram. Generalmente, compartía imágenes de su vida cotidiana y estilo personal.