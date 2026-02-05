Mundo

El aterrador plan que preparaba el Tren de Aragua en Chile y fue descubierto por las autoridades

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades chilenas desarticularon el miércoles un plan para tomar el control de un módulo de la cárcel de Bío Bío, en el que estaban envueltos dos venezolanos, presuntos integrantes de la banda trasnacional Tren de Aragua.

Contents

El medio chileno BíoBío informó sobre este procedimiento de la Gendarmería. Además de los miembros de la banda, también estaba involucrado Federico Astete, de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Leer Más

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestaron en el puente fronterizo y exigen su libertad
Cayó en Bogotá quien coordinaba las operaciones del Tren de Aragua en Colombia
Abatido alias ‘El Viejo’, presunto cabecilla del Tren de Aragua en un operativo en Colombia

De acuerdo a las investigaciones, Astete estaba coordinando con la banda para movilizar, liderar y someter a los reclusos del módulo 33. Sin embargo, las autoridades tuvieron conocimiento del caso y tomaron varias medidas.

En primera instancia, Astete fue trasladado a la cárcel de Valdivia, donde se mantendrá en prisión preventiva como imputado en un ataque a una familia en 2022. Los venezolanos siguen recluidos en el penal de Bío Bío.

CONTACTOS CON LA BANDA

El secretario regional ministerial de Justicia, Carlos Uslar, confesó que no tenía antecedentes sobre los vínculos entre el RML, una agrupación paramilitar mapuche, y la banda originaria del estado Aragua.

Las autoridades indicaron que los venezolanos involucrados en el plan fueron identificados como Yohan Peña y José Tovar. Ambos están imputados por narcotráfico y secuestro, además de, presuntamente, formar parte del Tren de Aragua.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LO QUE DIJO LULA SOBRE EL REGRESO DE MADURO A VENEZUELA Y LA PETICIÓN QUE LE HIZO A TRUMP

El Tren de Aragua tiene presencia en Chile desde hace varios años y decenas de sus integrantes han sido detenidos. La banda se ha visto involucrada en delitos como homicidio, sicariato, narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y explotación sexual.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Díaz-Canel dice que Cuba «está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos» pero con una condición
Mundo
Ley
AN aprobó en primera discusión proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática
Venezuela
Super Bowl LX: NFL asegura que ICE no tiene programado operativos migratorios
EEUU