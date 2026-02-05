El aterrador plan que preparaba el Tren de Aragua en Chile y fue descubierto por las autoridades

Las autoridades chilenas desarticularon el miércoles un plan para tomar el control de un módulo de la cárcel de Bío Bío, en el que estaban envueltos dos venezolanos, presuntos integrantes de la banda trasnacional Tren de Aragua.

El medio chileno BíoBío informó sobre este procedimiento de la Gendarmería. Además de los miembros de la banda, también estaba involucrado Federico Astete, de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

De acuerdo a las investigaciones, Astete estaba coordinando con la banda para movilizar, liderar y someter a los reclusos del módulo 33. Sin embargo, las autoridades tuvieron conocimiento del caso y tomaron varias medidas.

En primera instancia, Astete fue trasladado a la cárcel de Valdivia, donde se mantendrá en prisión preventiva como imputado en un ataque a una familia en 2022. Los venezolanos siguen recluidos en el penal de Bío Bío.

El secretario regional ministerial de Justicia, Carlos Uslar, confesó que no tenía antecedentes sobre los vínculos entre el RML, una agrupación paramilitar mapuche, y la banda originaria del estado Aragua.

Las autoridades indicaron que los venezolanos involucrados en el plan fueron identificados como Yohan Peña y José Tovar. Ambos están imputados por narcotráfico y secuestro, además de, presuntamente, formar parte del Tren de Aragua.

El Tren de Aragua tiene presencia en Chile desde hace varios años y decenas de sus integrantes han sido detenidos. La banda se ha visto involucrada en delitos como homicidio, sicariato, narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y explotación sexual.