Polémica en Italia: Ante ola de robos declaran ‘zona roja’ al icónico Coliseo romano, una de las 7 maravillas del mundo moderno

Las autoridades de la ciudad de Roma, en Italia, reforzaron la seguridad en los alrededores del icónico Coliseo, una las siete maravillas del mundo moderno, producto de los constantes robos y hechos violentos contra turistas y vecinos.

Las inmediaciones del Coliseo fueron declaradas como una «zona roja». El refuerzo de seguridad se extiende hasta otros importantes vectores de Roma, como la estación Termini, la basílica de San Pedro y la basílica de Santa María la Mayor.

La medida permanecerá vigente hasta el próximo 24 de diciembre, cubriendo uno de los picos turísticos de Roma. Por tanto, fue ampliada la presencia policial y militar en el Coliseo, uno de los lugares más visitados del mundo.

El nuevo operativo de seguridad establece una vigilancia reforzada las 24 horas del día. Participarán tanto efectivos militares como la policía local, quienes estarán desplegados en zonas estratégicas.

A esto se sumarán controles de seguridad, retenes móviles y mayores facultades policiales para apartar o detener a personas que hayan sido señaladas como potenciales generadores de disturbios.

COLISEO BAJO VIGILANCIA

De acuerdo a medios europeos, se trata de una respuesta al deterioro de la seguridad en las zonas históricas y turísticas como el Coliseo. Incluso, también hay preocupación por el impacto en los residentes de la ciudad.

El responsable de la seguridad en Roma, Lamberto Giannini, consideró que Roma sufre una «grave emergencia pública». En ese sentido, alertó que hay «riesgos de daños graves» en zonas sensibles por el valor patrimonial y la concentración de turistas.

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Giannini alegó que el deterioro de la seguridad está asociado a delitos predatorios, tráfico de drogas y procesos de degradación urbana. Los robos a turistas y los ataques a policías han tomado una frecuencia que encendió las alarmas entre las autoridades de Roma.