Alerta en Japón: Inundaciones generaron caos por la gran cantidad de lluvia que cayó en una hora

La ciudad japonesa de Nagoya activó la alerta máxima por inundaciones, este martes, 8 de septiembre, debido a la gran cantidad de agua que cayó en solo una hora.

Se trata del nivel 5 de emergencia, el máximo de la escala nacional, después de que una tormenta torrencial dejara más de 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora y desbordara los sistemas de drenaje en varias zonas de la ciudad, de acuerdo con lo reseñado por medios locales citados por 20 Minutos.

En consecuencia, las precipitaciones convirtieron calles y avenidas en auténticos ríos, inundaron pasos inferiores y dejaron vehículos atrapados por el agua.

En algunos puntos, los conductores tuvieron que abandonar sus carros ante la rápida subida del nivel, mientras numerosos videos de la tormenta se viralizaron en las redes sociales japonesas con imágenes de carreteras completamente cubiertas y grandes cantidades de agua saliendo a presión de las alcantarillas.

Ante el riesgo de desbordamiento de ríos como el Shonai, que atraviesa las prefecturas de Aichi y Gifu, la Agencia Meteorológica de Japón pidió a la población de las zonas afectadas que se pusiera a salvo de inmediato.

El jefe de pronósticos del organismo, Takuya Hosomi, explicó en una rueda de prensa la urgencia de la medida: «Es necesario garantizar su seguridad trasladándose a terrenos más altos y menos propensos a inundaciones».

🚨🇯🇵 BREAKING: Extreme flooding hits Nagoya as record rain lashes #Japan. 104.5 mm fell in just one hour — the highest hourly rainfall recorded since 1890.#名古屋豪雨 #ゲリラ豪雨 #NagoyaCity pic.twitter.com/271jhyg2u0 — Eyes on the Globe (@eyes_globe) September 8, 2026

TAMBIÉN RESULTÓ AFECTADO EL TRANSPORTE

Las inundaciones también golpearon el transporte público. Varias líneas ferroviarias y del metro de Nagoya sufrieron suspensiones, mientras algunas estaciones y vías quedaron cubiertas por el agua durante las horas de mayor intensidad de la tormenta.

Las autoridades reiteraron que se emitió el nivel 5 de emergencia para varias zonas de la ciudad ante el riesgo de desbordamiento de ríos y pidieron a los residentes que se pusieran a salvo de forma inmediata, según recoge la prensa del país asiático.