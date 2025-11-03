Petro pide a Qatar «mediar» una «desescalada» entre Trump y Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a Qatar «mediar» una desescalada entre la Administración de Donald Trump y el gobierno de Maduro, mientras avanza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Petro realizó una gira por Oriente Medio, que incluyó visitas a Arabia Saudita y Egipto. Su última parada fue Qatar, en donde sostuvo una reunión de diversos temas con el emir Tamim bin Hamad Al Thani.

«Le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo», añadió Petro. No aclaró los detalles de esta propuesta de diálogo.

Me entrevisto con el emir de Qatar: Tamim bin Hamad Al Thani. Hablamos de mediación con el EGC, y el ELN para lograr paz en el Caribe. Y le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo pic.twitter.com/Q9E0rd7mRi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025



Petro también conversó con el emir la mediación con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido ampliamente como el Clan del Golfo, y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

PETRO RECHAZA «INTERVENCIONES»

Durante su estancia en Oriente Medio, Petro tuvo una entrevista con la cadena Al Jazeera. Desde un principio, el mandatario colombiano rechazó las «intervenciones» de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

«Desatar la violencia aquí en Colombia, en Venezuela, desataría unas fuerzas que nos llevarían a generaciones de violencia en nuestra región y a una desestabilización de toda América», agregó Petro.

Al igual que en otras ocasiones, aseguró que la crisis se debe solucionar «pacíficamente». «Nosotros en Sudamérica podemos ayudar, mediar, pero antes que nada el problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos», acotó.

Petro ha sido uno de los principales críticos del despliegue estadounidense, puesto que lo ve como una excusa para una «invasión» sobre Venezuela. También cree que podría generar un conflicto geopolítico que involucre a varias potencias.