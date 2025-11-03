Rusia confirmó contactos con gobierno de Maduro tras tensiones con EEUU: «Tenemos varias obligaciones contractuales»

El gobierno de Rusia reconoció que se mantiene en contacto con el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con los Estados Unidos, debido a los diferentes acuerdos de cooperación firmados por ambos países meses atrás.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela”, indicó Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia tras una consulta de la agencia TASS sobre un supuesto pedido de ayuda de Maduro al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, reportado por el Washington Post.

“Tenemos varias obligaciones contractuales”, precisó el vocero, sin mencionar la presunta solicitud de Maduro.

Rusia y Venezuela firmaron en mayo un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú.

Hasta el momento se desconoce el contenido exacto del acuerdo. Sin embargo, ha trascendido que pactaron colaboración en diferentes áreas como energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Cabe recordar que desde el pasado mes de septiembre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han atacado 16 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que presuntamente transportaban narcóticos, dejando un total de 64 muertos.

Muchos de estos ataques han ocurrido muy cerca de Venezuela, lo que ha incrementado la tensión entre ambos países.

En esta línea, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en varias oportunidades que Estados Unidos planea una invasión para apoderarse de los recursos naturales del país.

Maduro aseguró días atrás que cuenta con 5.000 misiles de corto alcance Igla-S de fabricación rusa desplegados en “puestos claves de defensa antiaérea para garantizar la paz”.

Asimismo, cuenta además con cazabombarderos bimotores Sukhoi Su-30MK2, fabricados en Rusia, que figuran entre las aeronaves más potentes del continente.