Pastor se atrevió a protestar pidiendo «libertad» en el Capitolio de La Habana y se lo llevaron detenido

Las autoridades cubanas detuvieron a un pastor este viernes 2 de octubre, en las escalinatas del Capitolio de La Habana, quien se atrevió a llevar una pancarta en la que pedía libertad y el fin de la dictadura.

Según reportaron medios como 14 y medio y el Diario de Cuba, se trata de Ariel Limias Leiva, un pastor cristiano de 53 años. Se supo que antes de llegar al Capitolio había recorrido varias calles de la ciudad con la pancarta que decía: “No + discriminación”, “abajo la dictadura” y “patria y vida y libertad”.

La esposa del manifestante, Yulia Morales, confirmó que ya había participado en protestas tras las manifestaciones de julio de 2021.

«No es la primera vez que sale a hacer una protesta pacífica. En 2021 él salió igual, lo metieron preso», detalló Yulia. También sostuvo que Limias Leiva «no es activista ni de ningún movimiento».

Agregó que su esposo trabaja como pintor en la feria de San José, en la Avenida del Puerto. Enfatizó que «es un horror ver tanta precariedad, tanta necesidad, tanta hambre tanto en el edificio, nuestros vecinos».

«La gota que ya llenó el vaso fue lo ocurrido con Anna Bensi y Pregonero de Cristo», dijo, en referencia a las actuaciones policiales y judiciales recientes contra miembros de la comunidad cristiana de la Isla.

Morales Zamora aseguró que, antes de salir con el cartel de protesta, Limias Leiva le aseguró: «Alguien tiene que hacerlo por nuestro país».

Asimismo, varios de sus vecinos resumieron en estos términos su actuación: «Un cubano más que se asfixió y salió a la calle a reclamar sus derechos».

LO QUE PASÓ

En la tarde del viernes, Limias Leiva había caminado por La Habana con su cartel, según puede verse en numerosos videos que circulan en las redes sociales.

En las grabaciones se aprecia cuando agentes policiales y de civil suben la escalinata del edificio para detenerlo y esposarlo. Limias Leiva no presentó resistencia.

Cuando era conducido a la patrulla policial, gritó a un grupo de testigos reunidos alrededor de la escena: «Abajo la dictadura». En el grupo, alguien respondió «Abajo», lo que hizo que uno de los policías se dirigiera a los presentes con intención amenazadora, reseñaron los medios.

Mientras que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) apuntó: «Caminar solo, con un cartel, es exactamente lo que protege el derecho a la libertad de expresión en cualquier país. Decir en público lo que se piensa, sin violencia de por medio. Que termine en una detención inmediata es la prueba más directa de que, en Cuba, ese derecho sigue sin existir en la práctica».