Trump cree que habrá un acuerdo con Cuba y no será «necesaria» una intervención militar

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá «un acuerdo» con Cuba y que no será «necesaria» una intervención militar en la isla.

«Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército», respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario agregó que quiere «ayudar a Cuba» y «abrir» el país porque hay «cubano-estadounidenses que quieren regresar».

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para una posible acción militar en torno a Cuba.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero en Venezuela, la Administración de Donald Trump ha redoblado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, para forzar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EE.UU. «nunca podrá encontrar justificación» para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han «habido algunas conversaciones diplomáticas», pero no quiso «ofrecer más detalles» y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana. EFE