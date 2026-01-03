OEA urge «prevenir una mayor escalada» en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro

(EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a «prevenir una mayor escalada» y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia.

En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que «sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo».

La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben «actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática».

Declaración del Secretario General de la OEA Albert R. Ramdin sobre los recientes acontecimientos en Venezuelahttps://t.co/zfb9RdLpHj pic.twitter.com/Us8hMyGVRB — OEA (@OEA_oficial) January 3, 2026

LA CAPTURA DE MADURO EN VENEZUELA

La reacción de la OEA llegó minutos después de que Maduro aterrizara en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York. Esto en un avión del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde rodeado de decenas de agentes federales será trasladado a una prisión metropolitana.

Luego de la captura de Maduro, Trump aseguró que van a «gobernar el país» durante la transición. Y mostró sus dudas sobre la capacidad y el respaldo popular de la líder opositora María Corina Machado para tomar las riendas de Venezuela.

El mandatario venezolano fue detenido durante un operativo de las fuerzas estadounidenses la madrugada del sábado. Se reportaron más de siete explosiones en puertos y bases militares alrededor de Caracas, la capital del país.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

EFE