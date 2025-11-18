Nuevo acto de xenofobia: Chilena destruyó puesto de comida de un venezolano en plena calle y todo quedó grabado

Una mujer chilena destruyó el puesto de comida donde se gana la vida un migrante venezolano y su esposa, en un nuevo acto de xenofobia que quedó grabado en video.

Los hechos ocurrieron frente al Metro Carlos Valdovinos en la Región Metropolitana de Santiago. Allí el venezolano Alexander Morán vende empanadas y pasteles con su esposa y suele hacer en vivos para Tiktok.

Morán cuenta con más de 40 mil seguidores en la red social y se ha ganado el cariño de muchas personas por la fe cristiana que predica y las donaciones que hace a los más necesitados. Además, suele hacer lives desde su propio puesto de empanadas, lo que le ha dado mayor visibilidad a su negocio.

La mujer del video no solo lo insultó sino que lanzó contra el piso su vitrina y la rompió. También lo aruñó a él y a otra mujer que trató de defenderlo de la agresión xenófoba.

@alexalex12.1985 mi gente solo x q estamos bendiciendo a otras personas d parte d Dios las personas se molestan y nos agreden asta cuando humillación en contra d nosotros los emigrantes x Dios #livehighlights ♬ Confesión – Nesty & Randy Malcom

Morán no realizó la denuncia directamente con autoridades chilenas, pero espera que con la viralización del video, que ya cuenta con 13 millones de vistas, se haga justicia y la agresora tenga que rendir cuentas ante la justicia.

Asimismo, aseguró que la mujer se molestó porque el hombre estaba regalando desayunos a los venezolanos en situación de calle.

@alexalex12.1985 mi gente mi Dios se encargará xq el pelea todas mis batallas 🙏 ♬ sonido original – alexander12

«Yo lo que quiero es trabajar, salir adelante», dijo en un live de TikTok. Asimismo, anunció que espera regresar a su puesto de comida este miércoles con una nueva vitrina.

«Aunque quieran apagar nuestro brillo, nosotros siempre vamos a resaltar porque demostramos que somos buenos. Hasta cuando van a amedrentar a las personas porque son de bajos recursos. Todos en esta vida somos iguales», concluyó.