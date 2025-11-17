VIRAL: La impactante explosión de una fábrica de fuegos artificiales cerca de una autopista, confirman un fallecido

Una gran explosión destruyó un almacén de fuegos artificiales en la ciudad de São Paulo, en Brasil, generando caos en la zona. En redes sociales se viralizó el video del siniestro y miles de internautas quedaron impactados.

Los hechos se dieron en la noche del jueves en el barrio de Tatuapé poco después de las 7 de la noche. El almacén estaba ubicado en la avenida Salim Farah Maluf, una de las más concurridas de la zona.

En el video viral se aprecia que, sin previo aviso, se da una potente explosión a un lado de la avenida. Decenas de conductores que estaban en la vía tuvieron que cambiar de ruta o, en caso contrario, ingresar en la nube de humo y fuegos artificiales.

De acuerdo a medios internacionales, la explosión se originó en una vivienda adaptada para operar como almacén, en donde se guardaban fuegos artificiales. Primero se desató un incendio y luego una serie de explosiones menores.

UN MUERTO EN LA EXPLOSIÓN

Una gran bola de fuego y humo se pudo apreciar desde distintos puntos de la ciudad. A pesar de la magnitud de la explosión, el Cuerpo de Bomberos confirmó que tan solo una persona murió en el almacén.

Igualmente, las autoridades confirmaron que hubo múltiples heridos por la explosión, incluyendo a una mujer con traumatismo craneoencefálico. También se reportaron lesionados leves que no requirieron traslado a un centro médico.

Ocho camiones de los bomberos controlaron las llamas generadas por la explosión, mientras que organismos de seguridad y emergencias acordonaron la zona afectada y atendieron los daños y heridos.

Hasta el momento, la principal teoría apunta que el incendio comenzó por unos daños en transformadores eléctricos. Se espera que en las próximas semanas trasciendan nuevos detalles sobre la investigación.