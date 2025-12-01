«No sé cuándo volveré»: Las consecuencias que enfrentan miles de venezolanos en el exterior ante la suspensión de vuelos

Cientos de venezolanos quedaron varados en distintos países producto de la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, apenas días después de que Estados Unidos emitió una alerta sobre el territorio aéreo venezolano.

Hace pocos días, el gobierno de Maduro anunció un «plan especial» para repatriar a los venezolanos afectados por la suspensión de vuelos. Sin embargo, hasta la fecha, no hay acciones concretas.

Uno de los afectados es Juan Carlos Rodríguez, que permanece en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El pasajero explicó a la BBC que la Embajada de Venezuela no se ha comunicado con los afectados.

«Yo volaba el 24 de noviembre y, cuando estaba casi en la puerta del avión, me dijeron que el vuelo estaba cancelado. Ahora no sé cuándo volveré», expuso Rodríguez a la BBC. Además, criticó el comportamiento de las aerolíneas.

«Estelar no se ha hecho responsable ni ha ofrecido ningún tipo de asistencia. Lo que hicieron fue enviar a un grupo a Medellín (Colombia) para que luego ellos vieran cómo regresaban por su cuenta hasta sus hogares en Venezuela», añadió.

LOS ÚNICOS AFECTADOS NO SON LOS VENEZOLANOS

Cabe destacar que la suspensión de vuelos no afectó exclusivamente a los venezolanos. Al contrario, también tuvo severas consecuencias sobre el turismo internacional, especialmente ruso y polaco, hacia Venezuela.

Margarita, en el estado Nueva Esparta, se convirtió en un importante destino para turistas de estos países. Sin embargo, Polonia recomendó no viajar a Venezuela y el operador ruso Pegas Touristik desvió hace pocos días un vuelo hacia Varadero, Cuba.

Por otra parte, el gobierno de Maduro acusó a la Casa Blanca de «suspender, de manera unilateral», los vuelos de repatriación y deportación de venezolanos. También se pudieran ver afectadas las deportaciones desde otros países.

La suspensión de vuelos se dio cuando Estados Unidos mantiene y refuerza el despliegue militar. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Nicolás Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».