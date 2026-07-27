«No es lo mismo verlo por TV que estar ahí»: Rescatistas argentinos relataron la cruda experiencia en Venezuela tras terremotos

Los bomberos argentinos Alberto Ullua y Alejandro Brullo relataron la fuerte experiencia que vivieron en Venezuela luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

«No es lo mismo verlo por televisión que realmente estar ahí. En el momento en el que uno se entera de lo que está pasando lo primero que quieres es ir», comentó Ullua para el medio Todo Noticias.

«La brigada trabaja con rotaciones de equipos, para ir cubriendo los frentes las 24 horas de trabajo. Después, una vez que te toca salir, remoción de escombro, mucho trabajo físico, mucho manejo de herramientas, moviendo piezas. Tienes que ver qué mover y qué no por el riesgo de algún derrumbe o algo», explicó.

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Asimismo, destacó la actitud que tuvieron los venezolanos con que se encontraban. «Demostraban mucho afecto y mucho agradecimiento porque estemos ahí ayudando después de todo lo que ellos habían pasado en el lugar, mostrando ese compromiso, esa fuerza de estar laborando a la par tuya, te daba ese plus de decir ‘estoy acá y le voy a seguir dando hasta que se cumpla mi lapso de trabajo acá'».

En esta línea, Alejandro Brullo, subdirector Nacional de la Coordinación Única de Operaciones de Argentina, destacó que a pesar de la preparación esto implicó una carga emocional para los bomberos.

«El bombero está preparado para estas cosas, está preparado en la parte operativa, pero el bombero también llora, el bombero también siente. O sea, las cosas nos pasan de la misma manera que te pasan a vos», asentó.