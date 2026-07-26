El escalofriante caso de la quinceañera que fue asesinada por otra joven de apenas 12 años

Los habitantes del barrio El Recreo, en el municipio de Granada, en el Meta (Colombia), están consternados por el fallecimiento de una quinceañera, identificada como Emily Tatiana Morales Hoyos, supuestamente a manos de otra jovencita de 12 años.

Ella perdió la vida en un trágico episodio de violencia, cuando se preparaba para celebrar sus 15 años, el pasado 19 de julio, según la prensa local.

La investigación preliminar señala que la menor de 12 años habría interceptado a Emily Tatiana a las afueras de su vivienda, atacándola con objeto punzocortante.

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Tras el ataque, los familiares la llevaron de emergencia al Hospital Departamental de Granada, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas

Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de Colombia asumieron el caso, recolectando evidencias para determinar con exactitud las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, las autoridades manejan diversas hipótesis, entre ellas, posibles disputas personales o situaciones de intolerancia social

Asimismo, se aclara que, debido a su edad, la menor presuntamente involucrada no puede ser procesada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

No obstante, quedó en custodia y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).