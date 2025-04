«No descartamos ninguna hipótesis»: Lo que dijo Pedro Sánchez sobre el apagón que afectó a España

España sufrió este lunes un apagón que afectó a millones de personas. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez «no descarta ninguna hipótesis» sobre qué provocó la falla eléctrica.

«Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte, por lo que pido a la ciudadanía que se informe por los canales oficiales. Es mejor no especular, no descartamos ninguna hipótesis», acotó en rueda de prensa.

Incluso entre las sospechas que manejaban las autoridades está un posible ciberataque a gran escala contra la red eléctrica europea, reseñó Infobae. Aunque las investigaciones se mantienen.

“Se han puesto en marcha los protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado la crisis de electricidad. Hay tres comunidades que han solicitado nivel tres de emergencia de protección civil: Andalucía, Extremadura y Madrid. El Gobierno ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión ya hará lo propio con otras que quieran”, aseguró Pedro Sánchez.

Asimismo, Sánchez agradeció a Francia y Marruecos por las interconexiones que han permitido restablecer el servicio en varias zonas del país.

«Se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península ibérica y se han reactivado las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto”, dijo.

«La prioridad es trabajar para que cuanto antes recuperemos la normalidad», expresó.

Sánchez pidió a los ciudadanos en España reducir al mínimo los desplazamientos, seguir únicamente la información oficial y no difundir informaciones de “dudosa procedencia”.

Además, hacer un uso responsable del celular, ya que las telecomunicaciones están «en un momento crítico». Por lo que acotó que se deben hacer llamadas breves y solo a emergencias si es estrictamente necesario.

«Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad», apuntó.