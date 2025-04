Trenes detenidos y calles colapsadas: El caos en España tras apagón masivo, Portugal y Francia resultaron afectados

La mañana de este lunes, un apagón masivo dejó sin energía a toda la península Ibérica y afectó parcialmente a Francia y Portugal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, explicó que los semáforos dejaron de funcionar y pidió a los ciudadanos que «minimicen sus desplazamientos y permanezcan en sus lugares de residencia».

También señaló que era crucial mantener despejadas las vías de tráfico para permitir la operación de los servicios de emergencia, solicitando que las llamadas a estos servicios se realizaran únicamente en casos de extrema urgencia.

BREAKING 🚨: Spain, Portugal and a few other EU countries are in total blackout. Train passengers in Spain got stuck in the middle of nowhere. This is insane. (This video is from a friend of mine) pic.twitter.com/i7FObGPngS — Solana Sensei (@SolanaSensei) April 28, 2025

Sin embargo, el tráfico en Madrid se congestionó de manera significativa. “Estaba conduciendo y de repente no había semáforos. Era una especie de jungla”, relató a CNN Luis Ibáñez Jiménez. También, el metro de la ciudad suspendió todo su servicio debido a la falta de suministro eléctrico, obligando a evacuar estaciones, según reportaron medios locales.

🇪🇸 | URGENTE — Madrid cierra los túneles de la M-30 por el apagón; el tráfico en la capital es caótico ante la falla de semáforos. pic.twitter.com/ot7avUUkgo — UHN Plus (@UHN_Plus) April 28, 2025

Una situación similar ocurrió en Barcelona, donde la falta de energía interrumpió el metro y todas las líneas de ferrocarril, dejando a miles de pasajeros atrapados, incluso en túneles. Equipos de emergencia trabajaron en la evacuación de los afectados.

NEW: Massive power blackout hits Spain and Portugal causing chaos as trains, traffic lights and card payments are down. The mayor of Madrid is urging residents to keep all movements to an “absolute minimum.” “I ask all residents of Madrid to keep their movements to an absolute… pic.twitter.com/GCu7h96Fb1 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 28, 2025

Los efectos del apagón también se sintieron en el Aeropuerto de Barajas, el principal terminal aéreo de España, que enfrenta cancelaciones y retrasos de vuelos.

“El suministro eléctrico aún no se ha restablecido en el Aeropuerto de Barajas”, informó el diario El Mundo. En el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, turistas reportaron largas filas en la oscuridad, sin aire acondicionado ni agua corriente, y pagos limitados solo a efectivo.

⚡ MASSIVE BLACKOUT IN EUROPE Residents in Spain, Portugal, France, and Belgium report major outages.

Airports and subways shut down, communication networks hit.

Madrid’s Barajas Airport is out of service, El Mundo reports.

No official cause confirmed yet. Chaos unfolds. pic.twitter.com/vZyJOjhEwj — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2025

El operador ferroviario Renfe confirmó un corte de energía a nivel nacional que detuvo trenes y provocó cancelaciones. En Portugal, E-Redes, proveedor de electricidad, declaró que trabaja para restablecer la conexión y señaló que “este es un problema que afecta a toda Europa”, según Reuters.

BREAKING: Widespread Blackouts Plunge Spain and Portugal Into Darkness; Internet and Mobile Services Disrupted pic.twitter.com/SBuHJ5b2T3 — MAGAgeddon (@MAGAgeddon) April 28, 2025

MOVILIZACIÓN DE AUTORIDADES

Ante la magnitud del corte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se desplazó al centro de control de Red Eléctrica para monitorear la situación.

“Se pondrán todos los medios necesarios para recuperar la normalidad cuanto antes”, informaron fuentes del Ministerio.

➡️Empezamos a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad. ➡️Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen. Continuamos… — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

En paralelo, el Palacio de la Zarzuela movilizó unidades de la Policía Nacional para reforzar la seguridad ante posibles alteraciones del orden.

La Red Eléctrica Española (REE) aclaró que la falla afectó únicamente a la península, mientras que las islas Canarias y Baleares no se vieron impactadas. La empresa indicó haber activado sus planes de reposición de suministro.

🚨 BREAKING – This is what many parts of Spain look like now due to the massive power outage / Blackout#Spain #Blackout #Poweroutage #Portugal #France pic.twitter.com/JjAPzvja1o — T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 28, 2025

La Unión Europea, por su parte, aseguró mantener comunicación directa con las autoridades españolas para entender las causas del apagón. Según REE, “se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo”.

🇪🇸⚡️ Imágenes desde el metro de Madrid en medio del masivo apagón que afecta a #España pic.twitter.com/cPVmWbNERz — RT en Español (@ActualidadRT) April 28, 2025

En Portugal, la agencia EFE reportó escenas de confusión, con ciudadanos saliendo a las calles en medio de la incertidumbre.

La Red Eléctrica Nacional de Portugal (REN) también informó que “se están activando todos los planes para restablecer el suministro eléctrico por etapas, en coordinación con los productores y operadores energéticos europeos”, y añadió que actualmente se están evaluando las posibles causas del corte.

INVESTIGACIÓN EN CURSO POR EL APAGÓN

Por el momento, las autoridades no descartan ningún escenario. El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anunció la apertura de una investigación para determinar si el apagón pudo ser causado por un ciberataque.

🚨Alert: Major blackout hit France, Spain and Portugal – reportspic.twitter.com/dEDbocak8t — US Homeland Security News (@defense_civil25) April 28, 2025

El organismo recordó que las infraestructuras españolas reciben alrededor de 100 ciberataques al año. No obstante, otras fuentes, como Euronews, señalaron que un incendio en el monte Alaric, en el suroeste de Francia, podría haber dañado una línea de alta tensión, lo que habría desencadenado el apagón.

Aproximadamente una hora después del incidente, la Red Eléctrica informó “se ha empezado a recuperar tensión por el norte y sur peninsular”, afirmaron en un comunicado. Se espera que el proceso de recuperación pueda durar entre seis y diez horas.