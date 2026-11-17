Davey, uno de los perros rescatistas que fueron desplegados en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio, falleció en los últimos días, según informó el Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate del Reino Unido (UK-ISAR).

Este organismo británico informó en su cuenta de Instagram sobre el «repentino fallecimiento» de Davey. «Era un miembro muy querido de la familia ISAR del Reino Unido», indicó en la misma publicación.

Davey formó parte del equipo británico desplegado en La Guaira tras los devastadores terremotos. El ISAR publicó imágenes del perro entre los escombros de edificaciones desplomadas mientras buscaba sobrevivientes.

«Jugó un papel importante en nuestros despliegues internacionales, viajando a Turquía, Marruecos y Venezuela», indicó el ISAR. Davey estuvo desplegado en La Guaira junto a su entrenadora, Lindsay.

DESPIDEN A DAVEY

Desde el ISAR enviaron las condolencias a su entrenadora y equipo en «este momento increíblemente difícil». «Gracias por todo, Davey. Tu dedicación, valentía y contribución nunca serán olvidados», acotó.

«Davey era algo más que un perro de búsqueda; era un valioso colega, un fiel compañero y una parte muy especial de nuestro equipo. Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que logró y de la diferencia que hizo», sentenció el ISAR.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido agradeció a Davey por su servicio y envió buenos deseos a sus encargados. De igual forma, varios internautas, incluyendo venezolanos, reconocieron al perro por sus hazañas en las zonas de desastre.

Tras los terremotos, numerosos equipos nacionales e internacionales se desplegaron en La Guaira, la zona más afectada. Davey y decenas de otros perros estuvieron durante días entre los escombros buscando sobrevivientes o víctimas mortales.