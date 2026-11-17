Casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, informó la prensa especializada el martes.

Hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.

Los hackers buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple.

«La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock», escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque.

«Las billeteras (cripto) del atacante habían recibido alrededor de 7.040 dólares, todo ello en un período de aproximadamente nueve horas el día 16 de noviembre», señaló.

Asimismo, la mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme.

Optimizely dijo en un comunicado que «identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation».

«La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes», agregó en X.

CON INFORMACIÓN DE AFP