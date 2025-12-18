Mujer murió tras operarse con falso médico, estaba borracho y usó un tutorial de Youtube

Una mujer de 38 años, identificada como Munishara Rawat, murió a principios de diciembre luego de que fue operada por un falso médico, aparentemente alcoholizado, que se estaba guiando por un tutorial de YouTube en India.

Los hechos se dieron en la clínica no autorizada Shri Damodar Aushdhalaya. De acuerdo al medio The Logical Indian, Rawat pasó por el quirófano para un procedimiento abdominal, sin ser consciente de la inexperiencia de los «médicos».

La operación estuvo en manos del propietario de la clínica, llamado Gyan Prakash, y su sobrino. Supuestamente, los sujetos intervinieron a Rawat cuando estaban bajo los efectos del alcohol.

Por si fuera poco el consumo de alcohol, los sujetos estaban viendo un video de YouTube como guía de la operación, según el esposo de Rawat, quien también los acusó de hacer el procedimiento sin anestesia, condiciones estériles o incisiones profesionales.

MUERTE DE RAWAT

Producto de las terribles condiciones en que fue intervenida, Rawat sufrió un severo sangrado durante la cirugía. Aunque fue trasladada a un hospital público el 6 de diciembre, murió por la gravedad de sus heridas.

«El corte fue tan profundo que la sangre no paraba; confiamos ciegamente en él», relató el esposo de Rawat. El hombre pagó por adelantado 20.000 rupias indias, equivalente a unos 200 dólares, por la intervención.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INSÓLITO CASO: TRABAJADORES DE UNA FUNERARIA SECUESTRARON Y MATARON A UN HOMBRE PARA OFRECERLE SUS SERVICIOS A LA FAMILIA

El falso médico diagnosticó erróneamente un fuerte dolor de estómago como cálculos. La autopsia descartó este análisis al igual que la apendicitis y determinó que la intervención no fue cualificada. Los profundos cortes generaron una hemorragia irreversible.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y descubrieron que la clínica funcionó durante varios años sin control. Aunque parezca sorpresivo, en las zonas pobres de India proliferan esta clase de curanderos o falsos médicos.