Insólito caso: Trabajadores de una funeraria secuestraron y mataron a un hombre para ofrecerle sus servicios a la familia

Trabajadores de una funeraria en Guatemala secuestraron y mataron a un hombre a golpes para ofrecerle a su familia sus servicios velatorios.

El terrible caso ocurrió durante la noche de este miércoles en el interior de la propia funeraria ubicada en el kilómetro 60 de ruta Taxisco en caserío Las Flores, Escuintla.

De acuerdo con los organismos de seguridad, al ahora fallecido lo habrían llevado bajo engaños a dicho lugar, donde lo amarraron y torturaron con un arma blanca.

Sus gritos de desesperación se escuchaban hasta la calle, por lo que personas que pasaban por allí dieron aviso a la policía. No obstante, cuando los uniformados ingresaron a la funeraria ya el hombre estaba muerto.

En el sitio también encontraron a los trabajadores de la funeraria identificados como Kevin Francisco Carcamo Luna de 26 años, y Ángel Gabriel Archila Godínez de 20, quienes serían los responsables de este terrible homicidio.

Los investigadores también incautaron un cuchillo de la escena, con el que le habrían quitado la vida al hombre.

Cuando le preguntaron a los trabajadores de la funeraria sobre sus motivaciones para cometer este delito, trascendió de manera preliminar que habrían dicho que lo mataron para luego ofrecer servicios de velación a la familia.