MOMENTO HISTÓRICO: Así es la pancarta que instalaron en el Vaticano por la canonización de José Gregorio Hernández

En el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el Vaticano instaló una gigantesca pancarta con la imagen del santo venezolano.

«Hoy fue colocado el tapiz con la imagen del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, en preparación para su canonización el próximo 19 de octubre», informó el periodista José Arnaldo desde el Vaticano.

«Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y la devoción de todo un pueblo que lo lleva en el corazón. Un gesto que trasciende fronteras y une a todos los venezolanos en oración y esperanza», añadió.

En las imágenes compartidas en Instagram se puede ver el momento histórico en el que dos trabajadores suben a sus respectivas escaleras y empiezan con la instalación.

Las celebraciones comenzarán el 17 de octubre. El día central será el 19 con la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Finalmente, el 25 de octubre, celebrarán una gran ceremonia litúrgica en Caracas.

#14Oct | En el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el Vaticano instaló una gigantesca pancarta con la imagen del santo venezolano. Video: @josearnaldo33 pic.twitter.com/B5z4xPDVg1 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 14, 2025

José Gregorio Hernández dedicó su vida a visitar a los enfermos en sus casas. Además, también destacó como un científico que dedicó toda su fortuna a ayudar a los necesitados, a menudo proporcionando medicamentos de su propio bolsillo.

Durante la pandemia de gripe de 1918, destacó por su activa participación en el cuidado de los enfermos, lo que tras su muerte lo llevó a convertirse en una figura querida y venerada en Venezuela, beatificado por la Iglesia Católica en 2021 y hoy considerado un símbolo de unidad para el país.