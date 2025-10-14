Mundo

Petro dice que «ampliará la protección» de los activistas en Colombia tras atentado contra dos venezolanos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este lunes sobre el brutal ataque que sufrieron Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, dos activistas venezolanos que fueron baleados esta tarde en Bogotá.

Petro, que no condenó ni lamentó el atentado, aseguró que los activistas «se han expresado libremente» en Colombia. Asimismo, sostuvo que «nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas».

«Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años», acotó Petro, que ordenó ampliar la protección a «los activistas de derechos humanos en Colombia».

Petro mencionó una «reunión en Cúcuta» de unas «mafias coordinadas», aunque no aclaró su relación con el ataque a los activistas. Tampoco informó de una investigación ni brindó detalles de las averiguaciones preliminares.

Reportes oficiales indican que los activistas fueron baleados cuando salían de su residencia. De acuerdo al activista Ángel Subero, Peche recibió seis impactos y Velásquez ocho, pero se encuentran «con vida y estables»

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

María Corina, líder de la oposición, condenó el ataque a los activistas, a quienes calificó de «perseguidos». Además, destacó la gravedad del atentado, tanto para las víctimas como «contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos»

«Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia», acotó Machado.

Por otra parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lamentó el ataque y pidió a Colombia una investigación. También exigió «protección efectiva» para los activistas venezolanos en el país vecino.

Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de los dos sicarios que ejecutaron el atentado. Se desconoce el móvil del crimen.

