Milagro en Myanmar: El impactante video de dos adolescentes y una abuelita que sobrevivieron bajo los escombros tras el terremoto

Entre la oscuridad y los escombros, dos adolescentes y una abuela lograron grabar varios videos con un teléfono celular luego de quedar atrapadas bajo los escombros del edificio Sky Villa, provocado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro-norte de Myanmar el pasado viernes.

El video, grabado el sábado por una de las jóvenes atrapadas, muestra fragmentos de paredes, vigas partidas y cables colgando. Una de las adolescentes golpea los escombros mientras grita pidiendo ayuda, mientras al fondo se escuchan voces lejanas desde el otro lado de las ruinas.

