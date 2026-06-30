Mercosur coordina envío de ayuda humanitaria para afectados por los terremotos en Venezuela

Los países miembros del Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur —Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay— iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los dos devastadores terremotos, anunció este martes, 30 de junio, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Durante su discurso en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, bloque que Uruguay pasará a liderar esta jornada hasta diciembre, Orsi adelantó que las autoridades de gestión de riesgo de los miembros del Mercosur ya «se reunieron para coordinar acciones conjuntas para el envío de ayuda» a Venezuela.

«Algunas decisiones han sido fundamentales», añadió el gobernante sin ofrecer más detalles sobre el asunto.

En la misma Cumbre, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como «incalculables» las pérdidas humanas y materiales por el desastre al tiempo que pidió un minuto de silencio por las víctimas, al que se sumaron todos los mandatarios.

«Lo importante es que Venezuela no se sienta sola», dijo a su turno el presidente boliviano, Rodrigo Paz, para quien los acontecimientos que ocurrieron en Venezuela son «tristes para todos los latinoamericanos».

A su turno, el canciller argentino Pablo Quirno manifestó su solidaridad con Venezuela y recordó que la Administración del presidente Javier Milei puso a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para las acciones de rescate de los sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

«Las catástrofes de esta magnitud exigen responder con solidaridad, cooperación y humanidad. Por ese motivo hemos puesto a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para colaborar con las tareas de rescate y asistencia, así entiende la Argentina su solidaridad con el sufrimiento humano y su compromiso con la vida», dijo el diplomático.

ÚLTIMO BALANCE DEL GOBIERNO

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país, especialmente a La Guaira.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que, de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira.

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial en diferentes estados del país, mayormente en La Guaira.

Con información de EFE