La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reafirmó su respaldo al proceso de negociación actual entre gobierno y oposición, encabezado por Dinorah Figuera, al afirmar que «no hay persona» con mayor interés que ella en que avance ese proceso.

Durante una entrevista con El Tiempo, Machado dijo esperar que la negociación conduzca a la designación de un nuevo TSJ y CNE, además de un calendario electoral.

«Como hemos dicho, y lo reitero, hoy no hay persona que tenga mayor interés que yo en que ese proceso avance. No existe en el mundo. No hay persona que tenga mayor interés en que este proceso concluya con lo que se ha ofrecido: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral y un calendario de elecciones presidenciales a la mayor brevedad», expresó.

Según María Corina Machado, «esto es lo que el país requiere, demanda, y, por cierto, es lo que ha mantenido a la sociedad contenida en toda su angustia y su dolor». Asimismo, precisó que ello se ha visto reflejado en las protestas «por falta de luz, por falta de comida, por falta de insumos».

«Es decir, Venezuela está en ebullición. Quien no quiera verlo es porque intencionalmente quiere ignorar una realidad. El país se aguanta porque tiene la expectativa», acotó.

¿PUEDE HABER UN ESTALLIDO SOCIAL EN VENEZUELA?

Sobre el punto anterior, la líder de Vente Venezuela abordó la posibilidad de que ocurra un estallido social en Venezuela. Sin embargo, mencionó que esa situación se debe evitar y, por el contrario, «toda esa energía debe canalizarse de manera cívica».

«Y ese es uno de los motivos urgentes de mi regreso. No es pedirle paciencia ni que la gente desconozca una realidad dramática, es entenderla y convertir toda esa urgencia en una razón de lucha y de organización y de preparación para lo que viene», expresó María Corina Machado.

Finalmente, envió un mensaje a la mesa de diálogo en el que solicitó que «cumplan su palabra».

«Les dieron una tarea: nombren un Consejo Nacional Electoral con base en la Constitución. No son cuotas, no es uno de un lado y otro del otro lado. La Constitución venezolana es clarísima: personas probas, sin vinculación política alguna. Lo mismo para el Tribunal Supremo de Justicia. Y pónganle una fecha a la elección. Eso es todo lo que tienen que hacer, y rápido», sentenció.