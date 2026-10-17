En Madrid comenzará el juicio donde están implicados dos exviceministros de Chávez, estos son los cargos que enfrentan

Para este lunes 19 de octubre está previsto que la Audiencia Nacional de España comience, en Madrid, un juicio por corrupción y lavado de activos contra varios exfuncionarios, entre ellos los exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

Según medios españoles, las audiencias están programadas para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre. El inicio del juicio ocurre más de dos años después de que, en enero de 2024, la sala de lo Penal confirmara el procesamiento de la antigua cúpula de la empresa Duro Felguera.

En el juicio se incluye al expresidente Juan Carlos Torres Inclán y una decena de personas, por una presunta trama de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Según la Fiscalía Anticorrupción, en 2009, gracias a la intermediación del entonces ministro del para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas. Todo con el objeto de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos”, para que se favorecieran sus intereses.

A través de esos contratos, Torres Inclán y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar millones de dólares a Nervis Villalobos. Según la investigación, Villalobos recibió “al menos, un total de 105,6 millones de dólares”.

Esa cantidad se pagó en tres tandas, indicaba Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.

En su escrito, la Fiscalía detallaba que “todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana”.

Gracias a ello, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

En paralelo con este procedimiento, Villalobos está citado como investigado el próximo 28 de octubre en la causa que investiga una trama supuestamente coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.