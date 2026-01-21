Los videos del ciclón Harry que mantienen en máxima alerta a Italia, ocasionó olas de hasta 10 metros

Autoridades de Italia se mantuvieron este miércoles en alerta máxima debido al paso del ciclón Harry que ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia.

El Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en varias zonas después de que las precipitaciones superaran los 300 milímetros en 48 horas.

Las ráfagas de viento han alcanzado hasta 150 kilómetros por hora y las olas llegan hasta 10 metros en las costas.

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Desde el 19 de enero, la tormenta ha afectado partes de Sicilia, Cerdeña y Calabria, lo que ha llevado al despliegue de 1.480 bomberos en las tres regiones y un contingente superior a las 6.000 personas, entre voluntarios y personal municipal.

#Italia l ¡Olas de 9 METROS arrasan Italia! Ciclón Harry inunda Sicilia, Cerdeña y Calabria: playas desaparecen, carreteras como ríos, evacuaciones urgentes. Vídeos impactantes por todas partes. ¡Naturaleza en furia! #StormHarry #OlasGigantes #MaltempoItalia pic.twitter.com/X3Sd0tyhCc — Señal Capital (@senalcapital) January 21, 2026

De igual forma, las escuelas permanecen cerradas en numerosas ciudades, entre ellas Messina, Enna, Catania, Cagliari y Crotone.

El meteorólogo local Tommaso Torrigiani señaló que la situación podría permanecer igual «otras 24 o 48 horas», antes de que la tormenta empiece a mermar.

Whoahh! Cirò Marina, in Calabria, Italy getting battered by Storm Harry…. 📹 Nicodemo Amorusopic.twitter.com/73ufZPJGEE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 21, 2026

LA SITUACIÓN EN ITALIA

En Catania, el mar invadió establecimientos comerciales y hundió pesqueros en el puerto. Las autoridades locales han calificado la marejada como un evento «sin precedentes».

🌊🇪🇸📹 Imágenes escalofriantes de las consecuencias del devastador paso de la borrasca Harry por Cataluña Un diluvio azota Cataluña desde finales de la semana pasada y ya ha dejado dos muertos. Las zonas más afectadas son Barcelona y el sur de Girona. El temporal ha obligado a… pic.twitter.com/BpXmAr8SDj — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 21, 2026

Mientras tanto, la pequeña isla Linosa de las Pelagias ha perdido gran parte de su infraestructura vial costera y decenas de embarcaciones resultaron destruidas por olas de siete metros.

En otras zonas el servicio ferroviario se encuentra totalmente paralizado en las líneas que conectan Palermo, Catania y Siracusa.

DAÑOS EN EL CEMENTERIO DE CROTONE

En la «punta de la bota» italiana, la saturación del suelo ha provocado corrimientos de tierra de gran magnitud. En la provincia de Crotone, un deslizamiento provocó el derrumbe de un ala del cementerio local, causando la caída de féretros hacia un barranco.

El ciclón Harry mantiene en alerta roja a varias regiones del sur de Italia. Vientos de hasta 150 km/h, olas de 10 metros y lluvias que superan los 300 milímetros en solo 48 horas han provocado inundaciones, derrumbes y rescates de emergencia en Sicilia, Calabria y Cerdeña. pic.twitter.com/xgxKZWWbky — Daniel Saldaño (@PeyaDaniel) January 21, 2026

Además, las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de cientos de familias en localidades como Roccelletta di Borgia y Piterà ante el riesgo inminente de nuevos derrumbes.