Los videos del ciclón Harry que mantienen en máxima alerta a Italia, ocasionó olas de hasta 10 metros

Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Italia

Autoridades de Italia se mantuvieron este miércoles en alerta máxima debido al paso del ciclón Harry que ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia.

El Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en varias zonas después de que las precipitaciones superaran los 300 milímetros en 48 horas.

Las ráfagas de viento han alcanzado hasta 150 kilómetros por hora y las olas llegan hasta 10 metros en las costas.

Desde el 19 de enero, la tormenta ha afectado partes de Sicilia, Cerdeña y Calabria, lo que ha llevado al despliegue de 1.480 bomberos en las tres regiones y un contingente superior a las 6.000 personas, entre voluntarios y personal municipal.

De igual forma, las escuelas permanecen cerradas en numerosas ciudades, entre ellas Messina, Enna, Catania, Cagliari y Crotone.

El meteorólogo local Tommaso Torrigiani señaló que la situación podría permanecer igual «otras 24 o 48 horas», antes de que la tormenta empiece a mermar.

LA SITUACIÓN EN ITALIA

En Catania, el mar invadió establecimientos comerciales y hundió pesqueros en el puerto. Las autoridades locales han calificado la marejada como un evento «sin precedentes».

Mientras tanto, la pequeña isla Linosa de las Pelagias ha perdido gran parte de su infraestructura vial costera y decenas de embarcaciones resultaron destruidas por olas de siete metros.

En otras zonas el servicio ferroviario se encuentra totalmente paralizado en las líneas que conectan Palermo, Catania y Siracusa.

DAÑOS EN EL CEMENTERIO DE CROTONE

En la «punta de la bota» italiana, la saturación del suelo ha provocado corrimientos de tierra de gran magnitud. En la provincia de Crotone, un deslizamiento provocó el derrumbe de un ala del cementerio local, causando la caída de féretros hacia un barranco.

Además, las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de cientos de familias en localidades como Roccelletta di Borgia y Piterà ante el riesgo inminente de nuevos derrumbes.

