EN VIDEO: El impactante momento en el que una atracción colapsó en plena feria en India, 14 niños resultaron heridos

14 niños resultaron heridos luego de que una atracción colapsara el lunes en una feria en la localidad de Jhabua de Madhya Pradesh, en India.

El accidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde en la feria «Maharaj No Melo». Allí, estudiantes de una escuela local se habían subido a un columpio con forma de dragón, similar a un barco, conocido popularmente como el «Columbus Swing».

En cuestión de segundos, la atracción se desplomó mientras estaba en movimiento y se estrelló contra una pared trasera.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el aterrador momento, en el que se quebró la estructura en cuestión de segundos. El clip captó los gritos de los pequeños al momento de la caída.

Dos niñas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas de urgencia al hospital del distrito, mientras que otras resultaron con fracturas y contusiones. Los médicos informaron que el resto de los heridos se encuentran estables.

Testigos presenciales afirmaron que el columpio estaba peligrosamente sobrecargado, con muchos más niños de los que permitía su capacidad. «Parecía débil incluso antes del accidente», dijo un residente local, y añadió: «Nadie revisaba nada. El columpio simplemente se rindió».

Altos funcionarios policiales y administrativos acudieron al lugar poco después del incidente. El superintendente de policía adjunto, Pratipal Singh Mahobia, admitió que los hallazgos preliminares apuntan a graves fallos de seguridad. «Parece haber deficiencias graves. El material utilizado parece débil y no se puede descartar una sobrecarga», declaró.

Mientras tanto, la recaudadora de distrito, Neha Meena, ordenó una investigación judicial y formó un equipo de investigación multidepartamental para indagar la causa del accidente. Además, señaló que de ser necesario, ambas niñas en estado de gravedad serán internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ingenieros del Departamento de Obras Públicas (PWD) y de la empresa eléctrica, junto con altos mandos policiales, están participando en la investigación.