Localizan en Colombia a jovencita que desapareció en Táchira: estaba desorientada y bajo efectos de sustancias ilícitas

Las autoridades colombianas dieron con el paradero de una niña de 12 años, llamada Estefany, quien desapareció recientemente en San Cristóbal, estado Táchira, y fue localizada en Bogotá, capital de Colombia.

El caso se remonta hasta el pasado 2 de junio, cuando la niña salió de su hogar en el barrio 23 de Enero, en la capital tachirense. Sus familiares intentaron localizarla, pero no supieron sobre ella durante varios días.

No fue hasta el lunes, 8 de junio, cuando la niña fue localizada en el barrio Santa Fe, en Bogotá. De acuerdo a medios colombianos, la pequeña estaba desorientada y, aparentemente, bajo los efectos de las drogas.

Informes extraoficiales indican que la niña fue vista en la zona con cuatro sujetos desconocidos, pero en un momento se detuvo a pedir un vaso de agua. Una señora la identificó, producto de las campañas que se hicieron en redes sociales sobre el caso.

AUXILIARON A LA NIÑA

Al percatarse que se trataba de la niña desaparecida, la señora la resguardó en su vivienda y alertó a las autoridades. Organismos de seguridad se desplazaron a la zona y constataron que se trataba de Estefany.

La niña fue trasladada a un centro de salud y, luego, se reencontró con sus seres queridos. Ahora las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar qué vivió la joven durante los días de su desaparición.

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El medio colombiano El Frente afirmó que la niña fue avistada el 3 de junio en la localidad de Berlín, en el departamento de Santander. Supuestamente, era acompañada por unos sujetos que la obligaban a trasladarse hacia Bucaramanga.