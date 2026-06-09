Fiesta de 15 años terminó en tragedia: Cuatro invitados murieron tras tomar tequila adulterado en México

Cuatro personas murieron y otras 28 resultaron intoxicadas luego de ingerir tequila adulterado en una fiesta de 15 años en México.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó este martes que los intoxicados recibieron atención en el Hospital de la Gente de Salamanca, tras los hechos ocurridos en la comunidad de Puerto de Valle.

Aunque los reportes iniciales hablaban de dos o tres fallecidos, en la última actualización sobre los hechos ocurridos el sábado indicaron que van cuatro muertos. Dos de los hombres murieron mientras los trasladaban a una unidad médica, otro falleció en el trayecto al IMSS y el cuarto deceso se confirmó al recibir atención en el Hospital de Salamanca.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco personas continúan hospitalizadas, aunque su estado de salud se reporta fuera de peligro. Dos de los pacientes recibieron el traslado para continuar su atención médica en los Hospitales de la Gente de Celaya e Irapuato. Mientras que el resto ya fue dado de alta y regresó a sus domicilios con indicaciones médicas y seguimiento abierto por parte del sector salud.

En el Hospital de la Gente de Salamanca se han atendido 11 pacientes con probable intoxicación etílica.

Brindamos atención oportuna, con calidad, calidez y profesionalismo, priorizando su recuperación. #SomosLíderesEnSalud @LibiaDennise pic.twitter.com/8SKPeWT7Up — Dr. Gabriel Cortés Alcalá (@DrGabrielCortes) June 8, 2026

Trascendió que tras tomar este tequila los intoxicados presentaron síntomas como dolor intenso de cabeza, mareos, náuseas, vómito, dolor abdominal, alteraciones visuales y cambios en el estado de conciencia.

Entre las víctimas fatales se encuentra el padre de la festejada.