Gustavo Moreno, abogado de Larry Álvarez conocido como Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua actualmente detenido en Bogotá, reveló que su cliente no está pidiendo impunidad, sino que el grupo criminal lo eligió como vocero para que los represente en un eventual diálogo de paz.
«Si se explora esta mesa el habla en cabeza de la organización como vocero. Si el gobierno explora la oportuna de sentarse con esta organización, seguramente va a ser un mecanismo importante, no solo para lograr la paz en Colombia, sino también en otros países afectados donde esta organización tiene presencia, como por ejemplo Chile», indicó Moreno en entrevista con El Reporte Coronell de W Radio.
Asimismo aclaró que con esta propuesta no busca evitar la extradición de Larry Changa. «El señor Larry Changa no está tratando de evadir la petición de extradición, los tiempos no darían para evitar la extradición. El fue designado como vocero y esa vocería la podría ejercer desde cualquier parte de Sudamérica».
«La idea es que la organización tenga una mesa con unos jefes negociadores y se avance para lograr unos acuerdos que se materialicen en paz», añadió.
REVELARÁN INFORMACIÓN SOBRE VENEZUELA
Preguntado sobre si el Tren de Aragua está dispuesto a revelar información relacionada con el gobierno de Nicolás Maduro, el jurista explicó que en caso de haber algún tipo de relación con algún funcionario, el grupo criminal lo daría a conocer.
«Yo creería que la organización en general está dispuesta a explorar. La construcción de verdad si se instauran estas mesas. Como abogado defensor en estos momentos no podría afirmar eso, pero desde luego, eso implicaría una mesa de diálogo, reconocimiento y aporte a la verdad, esa verdad como garantía de no repetición», indicó.
«Cuando se construyen estas mesas hay que demostrar una voluntad real de paz y eso implica entrega de la verdad. Yo creería que son temas que la organización tendría que tocar», continuó.
No obstante, de momento no ofreció mayores detalles al respecto. «Si llegara a existir esa relación, estoy seguro que ellos están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculos, como quiénes no lo han tenido», concluyó.