Petro asegura que crisis migratoria se debe al «bloqueo» de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que la crisis migratoria, en la que casi ocho millones de venezolanos han salido de Venezuela, se debe a un «bloqueo» de Estados Unidos.

Hace pocas horas, trascendió que el mandatario estadounidense, Donald Trump, autorizó a la CIA a ejecutar operaciones en Venezuela. La respuesta de Petro no se hizo esperar.

«Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países sudamericanos y a los Estados Unidos», dijo Petro.

Incluso, Petro acusó a Estados Unidos de causar la crisis migratoria. «Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela», acotó el mandatario.

«Por eso sería mucho más potente si se quiere hablar de democracia, desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos», concluyó Petro, quien ha criticado en varias ocasiones las medidas de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro.

PETRO NO IRÁ A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Por otra parte, Gustavo Petro confirmó este miércoles que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en República Dominicana en diciembre. Se debió a que Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados a la reunión.

«No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones», dijo Petro. Además, acusó a Estados Unidos de no responder su propuesta de una reunión con la Celac.

Las declaraciones de Petro se dieron en medio del despliegue de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas para combatir el narcotráfico. Ante esta operación militar, sostuvo que se trata de una «agresión en una zona de paz».