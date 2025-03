Las confesiones de Edmundo González: «Estoy prisionero en un país que me ha dado cobijo»

El líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, señaló que «se siente prisionero» en España al no poder llevar una «vida normal» ya que no debe salir a caminar solo por su seguridad.

«A España venía con frecuencia casi todos los años una o dos veces, porque tengo una hija y dos nietas que viven acá. Y era para mí muy fácil venir y pasar unos días con ellos. Ahora, venir en estas condiciones es otra cosa. Me he adaptado muy bien. Por supuesto, tengo que ser consciente de cuál es mi situación, es decir, estoy prisionero en un país que me ha dado cobijo, facilidades, protección. Hay más de uno por ahí que estará pensando cómo intentar alguna cosa contra mí. Haciendo abstracción de eso, yo me he sentido muy bien en España. Por supuesto, con las limitaciones propias de no poder llevar una vida normal, de no poder salir a caminar por Serrano a pesar de que el bandido de Maduro así lo afirma», indicó.

Durante una entrevista ofrecida al diario ABC, expresó que extraña mucho Venezuela, en especial a su familia y amigos.

«Yo no soy dirigente político de partido, pero tenía amistades y tenía mis círculos políticos en los que me movía y eso se extraña, por supuesto. Yo me disfrutaba mucho las mañanas desde el balcón de mi casa. Viendo el panorama con el Ávila de fondo y la vegetación y la fauna, y eso de tener una guacamaya que te venga con madera en la mano», dijo.

¿REGRESARÁ AL PAÍS?

Edmundo González sostuvo que regresar a Venezuela sigue estando en sus planes. Sin embargo, lo hará cuando se den las condiciones.

«Vamos a seguir luchando por regresar a Venezuela, cuando se den las condiciones. Yo tengo toda la intención y el propósito. Yo no me voy a quedar aquí en España viviendo. Mi intención es regresar a Venezuela. Volver al país y hacer un esfuerzo por recuperar la democracia, la libertad y el respeto a la legalidad democrática», sentenció.

El líder opositor aclaró que para regresar se le deben dar «garantías de seguridad personal, garantías de restablecimiento de la democracia, a un proceso electoral justo, transparente, limpio, porque todo pasa por allí».

Resaltó que su gira por distintos países del mundo sirvió para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro.

«Desenmascararlo como lo que es, como un autócrata violador de los derechos humanos en un país donde no hay libertades democráticas. Cómo se puede creer que uno gana una elección con más de ocho millones de votos y sale el presidente del CNE y da unos resultados que son distintos. ¿En qué mente cabe eso? Eso es una burla al electorado. Una burla del país, tomándonos a todos como estúpidos», manifestó.

LA DETENCIÓN DEL YERNO DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Edmundo González recordó que su yerno Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero y «hasta el día de hoy no tenemos noticias de él».

«A él lo secuestraron en la mañana del 7 de enero frente a sus hijos de 7 y 8 años. Iban a visitar a la abuela y estos bandidos, encapuchados y con armas, se lo llevaron. Mi hija ha ido todas las semanas a los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma: ‘Aquí no está’. Sin embargo, cuando ella fue a la Defensoría Pública, le dijeron que el centro de reclusión que le habían asignado a Rafael era Rodeo I. Ella entregó allí unas medicinas para él, y a la siguiente vez que fue le dijeron que ahí no se había entregado nada. ‘¿Medicinas? Para empezar, ese señor no está aquí’, le dijeron. Eso es lo que llaman tortura blanca, porque es una cosa que te va desgastando. Es terrible para quien lo sufre», comentó.

Destacó que la detención de su yerno «es una extorsión para mí, para que me entregue y deje de estar en esta actividad (…) porque ellos saben que yo no voy a ir a Caracas si no se dan las condiciones. Antes no, porque es exponerme. Me imputan cargos por los que me meterían en la cárcel durante años».