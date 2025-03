EEUU exigió al gobierno de Maduro un «flujo constante de vuelos de deportación» o impondrá «severas sanciones»

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a rechazar las demoras que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo los vuelos de deportación de migrantes indocumentados.

«Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos», dijo en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

A pesar de que altos funcionarios de Venezuela han dicho en repetidas oportunidades que traerán a los indocumentados venezolanos a través del programa Vuelta a la Patria, Estados Unidos ha reclamado los retrasos de los vuelos, que van a un ritmo mucho más lento de lo acordado.

«Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna», destacó.

En este sentido, Rubio advirtió que la Casa Blanca evaluará la imposición de nuevas sanciones económicas, en caso de que el gobierno de Maduro no reanude los vuelos de deportación al ritmo esperado.

«A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y crecientes», concluyó.

Venezuela is obligated to accept its repatriated citizens from the U.S. This is not an issue for debate or negotiation. Nor does it merit any reward. Unless the Maduro regime accepts a consistent flow of deportation flights, without further excuses or delays, the U.S. will impose…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 18, 2025