La petición del papa León XIV para Estados Unidos y Venezuela ante tensión en el mar Caribe

El papa León XIV pidió este martes un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

León sostuvo una rueda de prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo. Una vez fue consultado sobre diversos temas, uno de los periodistas lo cuestionó sobre la escalada cerca de las costas venezolanas.

Pdvsa atribuye a un «ataque» explosión de gasoducto en Monagas y confirma que hay cinco heridos
Maduro aumentó el «ingreso mínimo integral», este es el nuevo monto
Murió influencer vegana por desnutrición, llevaba 10 años con una “dieta extrema”

«Lo más importante es buscar el diálogo», dijo el sumo pontífice. «Creo que con la violencia no ganamos (…) buscar la manera correcta de encontrar una solución a los problemas», acotó el papa León.


El santo padre también se refirió a las noticias sobre la aparente llegada de nuevos buques y efectivos militares al mar Caribe. Para León XIV, la Administración de Donald Trump debe desistir del uso de la fuerza y establecer un diálogo con Caracas.

LEÓN HABLA DEL MEDIO ORIENTE

El cabecilla de la Iglesia Católica también se refirió a otros conflictos, especialmente a la situación en Medio Oriente. León no dudó en calificar de «muy frágil» la paz en la Franja de Gaza y sostuvo que se debe basar en «la justicia de todos los pueblos»

«Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos», explicó León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LULA DICE QUE ESTÁ PREOCUPADO POR VENEZUELA: «NO QUIERO QUE LLEGUEMOS A UNA INVASIÓN TERRESTRE»

De igual forma, consideró que el tema de Cisjordania «es muy complejo». «Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos», concluyó León.

En su primer año al frente de la Iglesia Católica, León ha llamado a las desescaladas en los conflictos bélicos. También ha pedido diálogo en Medio Oriente y otros casos semejantes.

